В Зауралье двух мужчин осудят за разбой и убийство собутыльника

В Зауралье утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Шадринска и его подельника из Каргапольского района.

Мужчин обвиняют в убийстве, сопряженным с разбоем, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

27 мая прошлого года потерпевший и обвиняемые распивали спиртные напитки - злоумышленники знали, что на банковской карте жертвы имеются деньги.

Мужчины отвели свою жертву в безлюдное место, где совершили его убийство.

Уголовное дело направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.