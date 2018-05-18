"Утром наступило 92 января": Югру засыпало снегом

В Ханты-Мансийском автономном округе меньше, чем за две недели до начала лета выпал снег. Снегопады прошли на больше территории округа, передает корреспондент Накануне.RU.

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Жители региона делятся фотографиями заснеженных городов в социальных сетях. Снег выпал в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске. "Утром же было 92-е января!!!!!", - иронизируют жители.

Снега хватает даже на то, чтобы слепить снеговика. "А когда ещё можно покататься на снегокате с зонтом, как не в середине мая", - пишут в соцсетях югорчане.

Дополнительные меры безопасности предпринимает автоинспекция. По сообщениям жителей, Радужного, сотрудники ГАИ не выпускают машины на летней резине в сторону Нижневартовска.

"Правильно делают. Все равно далеко не уедут", - комментируют пользователи.

В ГИБДД по ХМАО Накануне.RU сообщили, что из-за снегопада минувшей ночью уже случались ДТП. В Нижневартовском районе на 202 км автодороги "Сургут – Нижневартовск" в кювет вылетела легковушка "Тойота Ленд Крузер". В результате ДТП водитель получил различные травмы.

"Окружная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на погодные условия, сложившиеся в регионе. Управляя автомобилем, следует выбирать безопасную скорость движения, учитывая дорожные и метеорологические условия, а также воздержаться от перестроений и обгонов", - говорят в автоинспекции.

Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.

По прогнозу синоптиков сегодня небольшие снегопады в ХМАО продолжатся. В регионе дует северный ветер, температура воздуха ночью -1,-6 ºС, днем - до +12 на юге.