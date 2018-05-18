Южноуральцам предлагают обсудить Стратегию 2035

Южноуральцам предлагают принять участие в обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Высказать свои замечания и внести предложения можно до 29 мая. Проект Стратеги 2035 размещен на официальном сайте министерства экономического развития Челябинской области.

Напомним, работа над документом по поручению губернатора Бориса Дубровского началась в 2017 году. Стратегия определит будущее региона на ближайшие 17 лет. Ее цель – к 2035 году обеспечить социально-экономическое развитие, доходы населения и продолжительность жизни в Челябинской области на уровне регионов-лидеров.

Документа разработан в трех вариантах – инерционном, базовом и целевом. Целевой сценарий предусматривает рост валового регионального продукта на 5,8% в год, рост доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом; увеличение продолжительности жизни 80 лет. На ее реализацию в таком варианте потребуется 6,4 триллиона рублей за 17 лет, в том числе 435 миллиардов рублей в 2019-2020 годах.

Добавим, что утвердить Стратегию 2035 планируется до 1 января 2019 года.