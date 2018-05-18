В Иркутской области сгорела нелегальная гостиницы, погиб один человек

В Иркутской области сгорела нелегальная гостиница, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел рано утром 18 мая в двухэтажном частном доме вблизи областного центра на площади более 200 кв. м.

По словам соседей, в здании была организована нелегальная гостиница, в которой проживали около 20 постояльцев. "Десятерым удалось эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. По трехколенной лестнице удалось проникнуть на второй этаж, оттуда были спасены шесть человек", - говорится в сообщении.

При пожаре погиб один человек, предположительно, хозяин дома.