Президент Эквадора снял дополнительную охрану с посольства, где укрывается Ассанж

Президент Эквадора Ленин Морено приказал немедленно отозвать дополнительную охрану от эквадорского посольства в Лондоне, где с 2012 года находится главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж.

"Президент республики Ленин Морено приказал отозвать любые дополнительные силы безопасности в посольстве Эквадора в Лондоне немедленно", - говорится в сообщении властей в Facebook.

16 мая британская газета The Guardian сообщила, что расходы на охрану Ассанжа составили более 5 млн долларов.

В марте сообщалось, что Ассанжа оставили без связи из-за "дела Скрипаля".