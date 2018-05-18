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Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
экономика ;
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Новости
18.05.2018 10:44 Мск (12:44 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске по суду опечатали скандальную стройку на Молодогвардейцев
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стройка, Курган (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске закрыта стройка на улице Молодогвардейцев.
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До этого Калиниский районный суд остановил строительные работы на объекте в качестве обеспечительной меры по иску жителей дома к застройщику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Судебные приставы выехали на объект и застали там активную деятельность - рабочие пояснили, что, исполняя решение суда, они не продолжают стройку, а наоборот, восстанавливают почвенный покров и занимаются озеленением.

Работы были прекращены, строители покинули территорию, ворота стройки опечатали.

"Сохранность пломб будет контролироваться ежедневно, также пристав будет готов выехать немедленно по адресу, как только узнает от жильцов об активизации деятельности на территории скандальной стройки", - добавили в ведомстве.

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18.05.2018 10:44 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
12:44 Екб


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В Челябинске по суду опечатали скандальную стройку на Молодогвардейцев
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