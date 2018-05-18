В Челябинске по суду опечатали скандальную стройку на Молодогвардейцев

В Челябинске закрыта стройка на улице Молодогвардейцев.

До этого Калиниский районный суд остановил строительные работы на объекте в качестве обеспечительной меры по иску жителей дома к застройщику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Судебные приставы выехали на объект и застали там активную деятельность - рабочие пояснили, что, исполняя решение суда, они не продолжают стройку, а наоборот, восстанавливают почвенный покров и занимаются озеленением.

Работы были прекращены, строители покинули территорию, ворота стройки опечатали.

"Сохранность пломб будет контролироваться ежедневно, также пристав будет готов выехать немедленно по адресу, как только узнает от жильцов об активизации деятельности на территории скандальной стройки", - добавили в ведомстве.