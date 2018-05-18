В Екатеринбурге снесли незаконную автомойку

В Екатеринбурге под контролем судебных приставов состоялся снос самовольно возведенного здания автомойки в Орджоникидзевском районе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области, снос произведен на основании решения Арбитражного суда региона.

В суд с иском о признании здания самовольной постройкой обратилось мингосимущества региона. В двухэтажном кирпичном здании на втором этаже располагались офисные помещения, а на первом - боксовые помещения автомойки, сервиса и шиномонтажная мастерская. Площадь постройки составляла 435 кв.м.

Суд обязал ООО "К.", собственника здания, снести за счет собственных средств самовольно реконструированный фирмой объект. Однако фирма не приняла мер по демонтажу, в результате чего снос состоялся под контролем судебных приставов.