На Среднем Урале за нарушения пожарной безопасности закрыли магазин "Смешные цены"

На Среднем Урале прокуратура добилась закрытия магазина, работавшего с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. Вопрос пришлось решать через суд.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка проводилась в магазине "Смешные цены", расположенном на первом этаже торгового центра "Меркурий" в городе Талица. В итоге было обнаружено множество нарушений.

"В частности, двери эвакуационных выходов на момент проверки оказались запертыми на ключ, в помещении электрощитовой обнаружено складирование горючих материалов. На момент проверки не работала система оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Кроме того, в указанном магазине не обеспечена защита объекта огнетушителями, отсутствуют планы эвакуации при пожаре, допускается размещение мебели у дверей эвакуационного выхода. Эвакуационные пути загромождены реализуемой продукцией, отсутствуют знаки пожарной безопасности, допущены неисправности дверного полотна эвакуационных выходов. Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, не осуществляется обучение персонала мерам пожарной безопасности, не проводятся противопожарные инструктажи и обучение пожарно-техническому минимуму", - отметили в прокуратуре.

Ведомство направило иск в Талицкий районный суд об обязании коммерсанта, арендующего данное помещение под магазин, устранить все нарушения пожарной безопасности. В итоге суд вынес определение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на эксплуатацию помещения "Смешных цен" (за исключением деятельности по устранению нарушений).