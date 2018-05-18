В Тюмени убийца предпринимателя и многодетной матери получил 12 лет "зоны"

32-летнего тюменца признали виновным в убийстве бизнесмена и многодетной матери Ирады Москвиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Он получил 12 лет колонии особого режима. Кроме того, злоумышленник должен заплатить матери и дочери погибшей компенсацию в 2 млн руб.

Напомним, трагедия произошла днем 24 декабря прошлого года у дома №15 по улице Прокопия Артомонова: тюменец ножом много раз ударил Москвину. Женщина с тяжелыми травмами попала в больницу, где 29 декабря умерла. После этого дело о нападении на нее было передано в СКР.

Ирада Москвина при жизни руководила "Школой парикмахерского мастерства". У нее остались трое детей.