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Больше половины пермяков положительно оценивают развитие города
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Набережная Камы, Пермь (2017) | Фото: business-class.su

Более половины пермяков положительно оценивают итоги 2017 г. для города. Такие выводы сделали аналитики социологического агенства "СВОИ" после изучения социального самочувствия пермяков и их оценки изменений в жизни города, передает корреспондент Накануне.RU.
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54% респондентов положительно оценили итоги прошлого года для Перми. В сравнении с прошлым годом доля респондентов, оценивающих год как в целом хороший увеличилась на 12,3%, а тех, кто оценил, как очень удачный - на 2,4%. Одновременно снижается удельный вес негативных оценок. Доля тех, кто считает, что год был скорее сложным снизилась на 4,7% и составила 25,8% от числа опрошенных. Число тех, кто считал год достаточно трудным уменьшилось на 7,3% - так ответили 13,2% респондентов.

социологическое исследование, итоги 2017 года(2018)|Фото: агентство социологических исследований "СВОИ"

По территориям уровень положительных оценок выше всего в Индустриальном (58,5%) и Дзержинском (56,7%) районах. Более сдержанные оценки чаще всего дают жители Мотовилихинского (46,2%) и Кировского (42,6%) районов города.

Опрос проводился с 8 по 10 мая, социологи опросили 701 респондента. Как отметил руководитель агентства социологических исследований "СВОИ" Александр Нода отчасти на результаты исследования повлияло время года, в которое проводился опрос.

"Опрос мы проводим каждый год весной, но не в марте, когда дороги растаяли, а в мае, когда они ремонтируются. Люди видят изменения в городе, его благоустройство, поэтому у них повышается настроение. Если проводить исследование в марте - будет искажение: снег тает, грязь, настроение портится. Поскольку исследование мы проводим каждый год в одно и то же время, поэтому имеем право делать выводы. Если бы мы проводили опрос в одно время зимой, а в другое - весной - у нас были бы колебания сезонного характера", - рассказал Накануне.RU Александр Нода.

В социально-демографических группах положительно воспринимают прошедший год для Перми молодежь - жители в возрасте 18-30 лет (60,9%), работники бюджетной сферы (65,4%). Сложным год выдался в большей мере для лиц в возрасте 46-60 лет (47%), безработных, домохозяек (55%).

Доля опрошенных пермяков, считающих, что город за последние два-три года стал лучше, в этом году выросла по сравнению с 2017 г. почти на 10% и составила 61,2%. Положительные изменения чаще наблюдают лица от 31 до 45 лет (64,7%), старше 60 лет (69,2%), пенсионеры (66,5%). Более четверти респондентов (28,5%) не фиксирует изменений.

Негативные изменения отмечают всего 7,2% опрошенных жителей города, что на 3,4% меньше, чем в прошлом году.

социологическое исследование, итоги 2017 года(2018)|Фото: агентство социологических исследований "СВОИ"

Говоря о результатах, достигнутых в 2017 г., самым главным достижением в социальной и культурной сферах пермяки назвали создание новых мест в детских садах - 61,6%. Следующим по значимости стал проект культурного освоения новой набережной реки Кама - 56,6%. Значимость строительства новых спортивных объектов отметили 55,7% опрошенных. Строительства и капитальный ремонт школ - 49,4%.

В сфере ЖКХ, благоустройства, дорожного ремонта и организации дорожного движения наиболее важным достижением в 2017 г. стали ремонт и реконструкция дорог (70,9%). Следующим по значимости результатом опрошенные назвали переселение граждан из аварийного жилья (50,8%). Такую же значимость для жителей имеет реализация ремонта скверов и парков (50,6%).

Важность ремонта придомовых территорий в рамках федеральной программы "Создание комфортной городской среды" отметили 45,9% пермяков. Одинаковый уровень значимости с предыдущим достижением имеет реконструкция набережной реки Кама - 45,7%.

"Мы не первый год занимаемся общественным контролем по благоустройству, улучшению качества комфортной городской среды и с каждым годом рост есть. Динамика положительная. Причем, начиная с прошлого года, - резко положительная. Людям действительно не хватает мест, где они могли бы провести время, куда они могли бы выйти с детьми. Раньше дворовые территории были в ужасном, запущенном состоянии. там стояли старые, советские игровые формы, которые были не только несовременными, но и опасными. Сегодня работают городские и федеральные программы и качество современной городской среды меняется в лучшую сторону. Появление такой новой общественной территории, как набережная это для людей праздник. Потому что появилась не просто набережная, а новое место для встреч", - прокомментировал Накануне.RUрезультаты опроса куратор федерального проекта "УРБАНиЯ" Михаил Борисов.

Он отметил, что в ближайшее время появится еще одна точка, куда люди смогут приходить - эспланада, ее центральная часть: новые фонтаны, виды малых архитектурных форм, места где жители смогут провести время. Все это по мнению эксперта очень хорошо влияет на динамику развития города.

Отметим, что приоритетными направлениями для пермяков остаются ремонт дорог (60,8%), переселение граждан из аварийного жилья (57,8%) и создание новых мест в детских садах.

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18.05.2018 12:06 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:06 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.05.2018 09:54 Мск
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Больше половины пермяков положительно оценивают развитие города
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