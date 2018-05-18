Рой пчёл "атаковал" рынок в Краснодаре

Накануне в Вишняковском рынке в Краснодаре на торговой точке с одеждой очевидцы наблюдали целый рой пчел. Продавцы и покупатели сразу поспешили покинуть площадь, сообщает Федералпресс.

По словам очевидцев, пчёлы летают вокруг и липнут на одежду, висящую на стойках. В настоящее время пока неизвестно, откуда прилетели насекомые.

Отмечается, что целые сотни пчел кружились в воздухе и гроздьями повисали на стеллажах. По мнению некоторых жителей Краснодара, насекомые могли прилететь на рынок вслед за пчелиной маткой, которая по неизвестным причинам решила сменить место жительства.