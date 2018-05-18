СМИ: Telegram для обхода блокировок использует военные технологии

Для обхода блокировок в России Telegram может использовать технологии, которые еще около десяти лет назад были запатентованы российскими военными специалистами, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Автоматическая смена IP-адресов - один из методов обхода блокировок. Как следует из базы данных Роспатента, способы, которые описывают такую идею, были запатентованы в России в 2007–2009 годах Военной академией связи Минобороны РФ. Они были частично реализованы в качестве одной из технологий Telegram, полагает источник издания, близкий к Минобороны.

"Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях, - сказал источник. - Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок".

По его словам, эти патенты прекратили действие в 2008 и 2011 годах за неуплату госпошлины, в то же время есть процедура их восстановления.

О том, что Telegram использует разработки, запатентованные военными специалистами, заявил и экс-гендиректор ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи" Андрей Грязев. Он отметил, что к таким технологиям прибегают и другие мессенджеры. Подобный метод Грязев назвал "пакет в пакете". При этом он отметил, что при использовании Роскомнадзором всего спектра имеющихся в его распоряжении механизмов блокировок одного этого метода недостаточно. Гарантированный уход от блокировки достигается при одновременном использовании идеи "пакет в пакете" и сквозного шифрования, пояснил эксперт.

Вместе с тем бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг в беседе с "Коммерсантом" опроверг использование командой мессенджера военных патентов. Вместе с тем он не стал отрицать, что схожие идеи могут использоваться Telegram. Как пояснил Розенберг, методы, описанные в патентах, "очевидны и лежат на поверхности".

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.