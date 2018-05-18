Торговое соглашение КНР и ЕАЭС станет основой для укрепления их экономического сотрудничества

Между КНР и ЕАЭС подписано торгово-экономическое соглашение.

Как передаёт "Жэньминь жибао", договор охватывает широкий круг мер торгового регулирования, среди которых меры защиты внутреннего рынка, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное сотрудничество, интеллектуальная собственность, конкуренция, сотрудничество в сфере государственных закупок, отраслевое сотрудничество и электронная торговля.

Свободная торговля в договоре не упоминается, однако подразумевается, что стороны будут действовать с соблюдением торгового режима на уровне ВТО.

Отмечается, что соглашение, создав рамки для взаимодействия хозяйствующих субъектов обеих сторон, послужит основой для более тесного торгово-экономического партнёрства между КНР и ЕАЭС.

Напомним, временное соглашение о беспошлинной торговле подписано между ЕАЭС и Ираном.