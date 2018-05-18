Ханты-мансийцы возмутились скачком цен на топливо: "Дешевый бензин стал самым дорогим"

Жители Ханты-Мансийска возмутились скачкообразным ростом цен на бензин на АЗС столицы Югры. Заправки с самыми низкими ценниками резко подняли стоимость литра, передает корреспондент Накануне.RU.

"Цены полетели господа. Для сравнения раньше заправлялся на "Системе-сервис" потому-что там был самый дешёвый бенз и качеством не уступал остальным,теперь стал самым дорогим,ждём от остальных заправок повышений. Для сравнения ЛУКОЙЛ и "Газпром", - пишет житель Ханты-Мансийска.

По данным Росстата, к концу прошлой недели в Ханты-Мансийске был самый дорогой автомобильный бензин среди центров регионов Уральского федерального округа. Литр топлива в среднем стоит 43,15 руб.

Литр АИ-92 в городе стоит в среднем 41,63 руб., АИ-95 - 43,45 руб., АИ-98 - 47,20 руб. Дизельное топливо стоит 46,38 руб. за литр.

На втором месте по стоимости бензина среди столиц субъектов УрФО Екатеринбург с целой топлива в 40,22 руб., на третьем - Салехард, где литр бензина стоит 40 руб.

Как сообщало Накануне.RU, бензин по России за неделю подорожал на 1,1%. Одна из причин - стремительное повышение цен на оптовом рынке после выборов президента, производители стремятся устранить диспаритет между экспортными и внутренними ценами.