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Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
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от издателя  |  комментариев: 3


В Гааге признали Крым российским? Одной из основных новостей, активно освещаемых последние несколько дней киевскими СМИ, стало решение Гаагского арбитража, вынесенное по "крымским" искам 18 украинских компаний. Из-за проводимой судом политики конфиденциальности мы пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно решила Гаага, но западные медиа утверждают, что арбитраж признал правоту истцов и дал добро на взыскание с России 159 млн долларов. Украинские компании вместе с Гаагским арбитражем в ходе разбирательств и так уже косвенно признали российскую принадлежность Крыма. Любые же попытки взыскания будут свидетельствовать о том, что Крым признан российским окончательно и безвозвратно.
18.05.2018
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Ханты-мансийцы возмутились скачком цен на топливо: "Дешевый бензин стал самым дорогим"
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Ханты-Мансийск, цены, бензин, Система-сервис (2018) | Фото: typical_xm

Жители Ханты-Мансийска возмутились скачкообразным ростом цен на бензин на АЗС столицы Югры. Заправки с самыми низкими ценниками резко подняли стоимость литра, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Цены полетели господа. Для сравнения раньше заправлялся на "Системе-сервис" потому-что там был самый дешёвый бенз и качеством не уступал остальным,теперь стал самым дорогим,ждём от остальных заправок повышений. Для сравнения ЛУКОЙЛ и "Газпром", - пишет житель Ханты-Мансийска.

Ханты-Мансийск, цены, бензин, Система-сервис (2018)|Фото: typical_xm

По данным Росстата, к концу прошлой недели в Ханты-Мансийске был самый дорогой автомобильный бензин среди центров регионов Уральского федерального округа. Литр топлива в среднем стоит 43,15 руб.

Ханты-Мансийск, цены, бензин, Газпром(2018)|Фото: typical_xm

Литр АИ-92 в городе стоит в среднем 41,63 руб., АИ-95 - 43,45 руб., АИ-98 - 47,20 руб. Дизельное топливо стоит 46,38 руб. за литр.

Ханты-Мансийск, цены, бензин, Лукойл(2018)|Фото: typical_xm

На втором месте по стоимости бензина среди столиц субъектов УрФО Екатеринбург с целой топлива в 40,22 руб., на третьем - Салехард, где литр бензина стоит 40 руб.

Как сообщало Накануне.RU, бензин по России за неделю подорожал на 1,1%. Одна из причин - стремительное повышение цен на оптовом рынке после выборов президента, производители стремятся устранить диспаритет между экспортными и внутренними ценами.

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Ханты-мансийцы возмутились скачком цен на топливо: "Дешевый бензин стал самым дорогим"
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