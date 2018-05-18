Для строительства ВСМ "Екатеринбург - Челябинск" задействуют уральские предприятия

Корпорация развития Среднего Урала по поручению правительства Свердловской области в ближайшее время проведет рабочее совещание по вопросам участия в создании Уральской высокоскоростной магистрали "Екатеринбург - Челябинск" региональных промышленных групп и компаний МСБ, производителей продукции, необходимой при строительстве УВСМ и сопутствующей инфраструктуры. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Напомним, на днях председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве ВСМ "Екатеринбург - Челябинск": в транспортную стратегию РФ на период до 2030 года включен крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут.

Как заявил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев, проект предусматривает высокий уровень локализации - до 80% от потребностей магистрали в материалах и оборудовании могут покрыть предприятия Урала. Возможно, для этого потребуется произвести модернизацию существующих производственных мощностей и локализовать производство подвижного состава и комплектующих.

По данным проектной компании, хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль", потребуется участие поставщиков песка, щебня, рельсов, контактного провода. В частности, для реализации проекта необходимо 1,5 млн куб. метров щебеночного балласта, 1,5 млн куб. метров бетона и железобетона, 0,16 млн тонн металла и металлоконструкций, 5 единиц высокоскоростного подвижного состава, 4 единицы ускоренных региональных поездов, а также прочие материалы и оборудование.

Планируется, что к работам будут привлечены крупные промышленные группы Свердловской и Челябинской областей в части поставок рельсов, металлопроката и поездов. Возможно участие АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат", АО "Группа Синара", также в проекте будут задействованы средние производственные компании и предприятия строительной отрасли.

До конца мая Корпорация развития Среднего Урала совместно с ХП "Уральская скоростная магистраль" при участии заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского проведут первое совещание с представителями крупных региональных предприятий, где обсудят основные параметры проекта УВСМ и возможные условия участия в его реализации. Также запланирована презентация проекта в рамках расширенного заседания президиума совета СОСПП. После завершения переговоров будет заключено концессионное соглашение, в 2019-2020 годах планируется разработать проектную документацию, а до конца 2024 года завершить строительство и ввести УВСМ в эксплуатацию.