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Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


В Гааге признали Крым российским? Одной из основных новостей, активно освещаемых последние несколько дней киевскими СМИ, стало решение Гаагского арбитража, вынесенное по "крымским" искам 18 украинских компаний. Из-за проводимой судом политики конфиденциальности мы пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно решила Гаага, но западные медиа утверждают, что арбитраж признал правоту истцов и дал добро на взыскание с России 159 млн долларов. Украинские компании вместе с Гаагским арбитражем в ходе разбирательств и так уже косвенно признали российскую принадлежность Крыма. Любые же попытки взыскания будут свидетельствовать о том, что Крым признан российским окончательно и безвозвратно.
18.05.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
18.05.2018 10:12 Мск (12:12 Екб)
политика | За рубежом
В МВД Франции сообщили о предотвращении теракта
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(2017) | Фото: Globallookpress

Во Франции предотвращен теракт, по подозрению в его подготовке задержаны двое выходцев из Египта. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон, передает МИА "Россия сегодня".

Как отметил чиновник, задержанные являются братьями. По его словам, злоумышленники хотели устроить теракт либо с применением сильнодействующего яда, либо со взрывчаткой.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Париже вечером 12 мая произошел теракт. Двадцатилетний чеченец Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.

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18.05.2018 10:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:12 Екб


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В МВД Франции сообщили о предотвращении теракта
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