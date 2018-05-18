В МВД Франции сообщили о предотвращении теракта

Во Франции предотвращен теракт, по подозрению в его подготовке задержаны двое выходцев из Египта. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон, передает МИА "Россия сегодня".

Как отметил чиновник, задержанные являются братьями. По его словам, злоумышленники хотели устроить теракт либо с применением сильнодействующего яда, либо со взрывчаткой.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Париже вечером 12 мая произошел теракт. Двадцатилетний чеченец Хамзат Азимов напал с ножом на прохожих. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.