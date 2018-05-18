Участники юниорского чемпионате мира по хоккею из-за радиации боялись ехать в Челябинск

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что некоторые участники юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходил в апреле в Челябинске и Магнитогорске, боялись ехать в Россию из-за радиации.

В IIHF дали гарантию, что риска нет.

"При подготовке к турниру были обсуждения по поводу радиации, участники боялись ехать. Но мы в федерации дали гарантию, что риска нет. И когда люди приехали, все поняли, что все будет хорошо. И получили огромное удовольствие от пребывания в России", - цитирует "Р-Спорт" Фазеля.

Глава IIHF поблагодарил Федерацию хоккея России за организацию турнира.

Как ранее сообщало Накануне.RU, международная и российская федерации хоккея высоко оценили организацию юниорского чемпионата мира по хоккею на Южном Урале. Соревнования побили рекорд посещаемости юниорских турниров. Федерация хоккея России также высказала намерения в будущем провести еще несколько крупных мероприятий на территории региона.

Напомним, чемпионат прошел с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Победителями юниорского чемпионата мира стала сборная Финляндии. Сборная России проиграла США в четвертьфинале.