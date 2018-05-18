Много сидел в интернете и озверел. На Среднем Урале задержали гражданина, подозреваемого в убийстве супруги

Сыщики уголовного розыска ОВД Сысерти при помощи коллег из МВД Республики Татарстан задержали гражданина 1992 года рождения, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом собственной супруге.

Тело молодой женщины 1996 года рождения, завернутое в плед и полиэтилен, было обнаружено полицией в диване по её месту жительства неделю назад, 8 мая.

По предварительным данным, подозреваемый в преступлении мужчина много находился за компьютером, в результате чего превратился в крайне агрессивного человека, что, возможно, и стало причиной жестокого обращения с женой, об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В последнее время в семье были частые ссоры. Затем сыщики выяснили, муж спешно на такси уехал к отцу в Республику Татарстан. Это насторожило оперуполномоченных, они стали отрабатывать все возможные версии. В скором времени стало очевидно, что главным подозреваемым является скрывшийся глава семейства, его стали активно искать. Для этих целей свердловские полицейские обратились за содействием к своим партнерам из МВД Татарстана.

"Раскрытие данного жестокого криминального деяния находилось на личном контроле начальника территориального ОВД полковника полиции Евгения Узянова и руководителя районного Следственного комитета Романа Щемелёва. Что характерно, покидая место ЧП в надежде "залечь на дно" в другом субъекте нашей страны, глава семьи целую ночь провел в окружении трупа своей бывшей возлюбленной, а прежде чем ретироваться, забрал с собой её обручальное кольцо и серьги. Теперь они ему, скорее всего, будут сниться всю оставшуюся жизнь", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, в настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.