СК: Упавший в Ставрополье вертолет Ми-2 пытались закопать и скрыть факт аварии

На месте крушения вертолета МИ-2 в Ставропольском крае следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия, сообщает Следственный комитет РФ в своем телеграмм-канале.

В ведомстве заявляют, что место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. "В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара", - сообщает СКР.

Пострадавший в результате крушения 62-летний пилот, выполнявший сельскохозяйственные работы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.

Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 17 мая в нескольких километрах от населенного пункта Мирный Курского района Ставропольского края разбился вертолет Ми-2. Причины падения вертолета устанавливаются.