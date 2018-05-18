Свердловские власти заявили, что проблему обманутых дольщиков и пайщиков полностью решат к 2020 году

На 1 января 2018 г. в Свердловской области было зафиксировано 16 проблемных площадок с 21 строящимся жилищным объектом, пострадавших от недобросовестных застройщиков насчитывалось 3 тыс. 387 человек, из них 1 тыс. 60 - дольщики, 2 тыс. 327 - пайщики. Согласно утвержденной правительством региона "дорожной карте", 16 домов для 2 тыс. 776 граждан планируется ввести в эксплуатацию в 2018 г.; еще пять, где будут жить 611 человек, в 2019-2020 гг.

Об этом 17 мая на заседании комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры и жилищной политике депутатам доложил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Василий Сизиков, передает корреспондент Накануне.RU. Таким образом, согласно названным чиновником цифрам, все 3 тыс. 387 обманутых дольщиков и пайщиков до 2020 г. должны стать полноправными владельцами жилья.

В частности, квартиры в "проблемном" доме на Щербакова, 20 в Екатеринбурге 78 собственников готовы обменять на другие в ЖК "Рощинский". Но 38 человек отказались от такой схемы поддержки, хотя возобновление строительства, по признанию замминистра, возможно не раньше следующего года, а завершение видится в конце 2020 г.

"Также в 1-м квартале текущего года по двум объектам выданы заключения: это 3-й и 4-й блоки ЖК "Западный" (общее количество граждан 666), сейчас готовятся документы для ввода объектов в эксплуатацию, - сказал Сизиков. - В высокой степени готовности находится ЖК "Березки" в городе Березовском, на ул. Королева, 8-б - этот дом также планируется сдать в эксплуатацию в 1-м квартале".

По словам Сизикова, в начале прошлого года на контроле регионального правительства находилось три проблемных объекта: один в Нижнем Тагиле и два в Екатеринбурге. Но ко второму полугодию количество многоквартирных домов, где были выявлены факты нарушений прав граждан, возросло до 26 - они возводились на 19 строительных площадках. Минстрой региона на 1 августа 2017 г. зарегистрировал 4 тыс. 227 пайщиков и дольщиков, пострадавших от безответственных застройщиков.

"Свердловская область стала одним из первых в России субъектов, учитывающих не только пострадавших дольщиков, но и пайщиков, защита которых предполагается федеральными нормативно-правовыми актами, - отметил замминистра. - При этом, из 26 объектов 16 - с пайщиками, 10 - с дольщиками".

Именно тогда указом губернатора была создана межведомственная координационная комиссия по решению этого непростого вопроса. За пять месяцев ее работы удалось ввести в эксплуатацию пять многоквартирных домов для 840 граждан.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо отметил, что ситуация с обманутыми дольщиками и пайщиками улучшилась по сравнению с 2017 г.

"У нас начали заселяться в квартиры граждане, которые признаны обманутыми дольщиками еще с 1994 г., это тоже очень хороший показатель, - отметил Лаппо. - Сейчас самое главное, чтобы планы, обозначенные в "дорожной карте", были выполнены".

Депутаты приняли информацию к сведению, порекомендовав правительству области и дальше держать ситуацию на контроле. Члены комитета решили вернуться к рассмотрению этого вопроса в декабре 2018 г.