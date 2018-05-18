Талантливые екатеринбуржцы выступят на главной площадке "Ночи музеев"

18 мая в Екатеринбурге начинает свою работу главная площадка "Ночи музеев" – "Информационный центр". Он расположится возле памятника основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину и Водонапорной башни. В "Информационном центре" можно узнать всё о "Ночи музеев" и познакомиться с талантливыми людьми.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, открытие "Информационного центра" состоится в 10.00. Затем в течение всего дня для гостей будут проводиться мастер-классы, лекции и открытые дискуссии. А в 20.00 стартуют литературные чтения и музыкальные выступления. Куратором площадки стала свердловская региональная молодежная общественная организация "май" и газета для молодежи "Плотинка".

Также 18 и 19 мая на Площади Труда для всех будут открыты параллельные площадки: Info-центр, где консультанты смогут ответить на вопросы, связанные с проектом.

В этом году "Ночь музеев" станет особенно интересной – более 30 площадок откроют двери для екатеринбуржцев и гостей уральской столицы.