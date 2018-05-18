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Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


В Гааге признали Крым российским? Одной из основных новостей, активно освещаемых последние несколько дней киевскими СМИ, стало решение Гаагского арбитража, вынесенное по "крымским" искам 18 украинских компаний. Из-за проводимой судом политики конфиденциальности мы пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно решила Гаага, но западные медиа утверждают, что арбитраж признал правоту истцов и дал добро на взыскание с России 159 млн долларов. Украинские компании вместе с Гаагским арбитражем в ходе разбирательств и так уже косвенно признали российскую принадлежность Крыма. Любые же попытки взыскания будут свидетельствовать о том, что Крым признан российским окончательно и безвозвратно.
18.05.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
18.05.2018 09:39 Мск (11:39 Екб)
политика | Челябинская область
Глава Копейска Можин в прошлом году заработал 1,6 млн рублей
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можин владимир алексеевич первый заместитель прокурора челябинской области (2012) | Фото: Накануне.ru

Глава Копейска Владимир Можин в прошлом году заработал 1 млн 688 тыс. рублей. Сведения о доходах и имуществе руководителя муниципалитета опубликованы на сайте администрации города, передает корреспондент Накануне.RU
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Бывший глава Копейска, а сейчас заместитель главы города по социальному развитию Владимир Бисеров отчитался о доходе в 2 млн рублей. другие замы Можина задекларировали доход в размере 1,2 млн – 1,3 млн рублей.

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18.05.2018 09:39 Мск | Копейск | информационная служба Накануне.RU
11:39 Екб


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Глава Копейска Можин в прошлом году заработал 1,6 млн рублей
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