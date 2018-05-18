Глава Копейска Можин в прошлом году заработал 1,6 млн рублей

Глава Копейска Владимир Можин в прошлом году заработал 1 млн 688 тыс. рублей. Сведения о доходах и имуществе руководителя муниципалитета опубликованы на сайте администрации города, передает корреспондент Накануне.RU

В собственности у главы земельный участок, жилой дом и квартира.

Супруга руководителя муниципалитета заработала за год 282 тыс. рублей. Ей принадлежит два земельных участка, жилой дом, гараж и автомобили Сузуки Гранд Витара и Мазда СХ-5.

Бывший глава Копейска, а сейчас заместитель главы города по социальному развитию Владимир Бисеров отчитался о доходе в 2 млн рублей. другие замы Можина задекларировали доход в размере 1,2 млн – 1,3 млн рублей.