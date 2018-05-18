Губернатор Якушев, которому сегодня прочат назначение в Москву, участвует в мероприятиях в Тюмени

Как сообщили корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области, Владимир Якушев "находится на своем рабочем месте".

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Также сегодня он должен принять участие в заседании Союза биатлонистов России, где будет выбран председатель этой организации.

"Заседание будет проходить в Тюмени", - уточнила пресс-секретарь губернатора Ольга Фролова.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что Якушев может быть назначен главой Минстроя РФ. Новый состав кабинета министров могут озвучить уже сегодня - 18 мая.