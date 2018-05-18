Мэрия Салехарда заплатит пострадавшему от нападения собак мальчику 300 тысяч рублей

Суд удовлетворил иск прокурора к мэрии Салехарда о взыскании компенсации за нападения собак на мальчика, случившегося 2 апреля.

После вступления решения в силу 300 тыс. руб. поступят на счет ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, нападение произошло в начале апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъяренные собаки. Было возбуждено дело, позже по требованию прокуратуры его закрыли, однако окружной суд 17 мая отменил это постановление.

Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр": 11-летний школьник в результате нападения на него стаи получил травмы руки. Третий налет произошел в Надыме в конце месяца.