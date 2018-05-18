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от издателя  |  комментариев: 3


В Гааге признали Крым российским? Одной из основных новостей, активно освещаемых последние несколько дней киевскими СМИ, стало решение Гаагского арбитража, вынесенное по "крымским" искам 18 украинских компаний. Из-за проводимой судом политики конфиденциальности мы пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно решила Гаага, но западные медиа утверждают, что арбитраж признал правоту истцов и дал добро на взыскание с России 159 млн долларов. Украинские компании вместе с Гаагским арбитражем в ходе разбирательств и так уже косвенно признали российскую принадлежность Крыма. Любые же попытки взыскания будут свидетельствовать о том, что Крым признан российским окончательно и безвозвратно.
18.05.2018
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Мэрия Салехарда заплатит пострадавшему от нападения собак мальчику 300 тысяч рублей
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: marvel.joyreactor.cc

Суд удовлетворил иск прокурора к мэрии Салехарда о взыскании компенсации за нападения собак на мальчика, случившегося 2 апреля.
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После вступления решения в силу 300 тыс. руб. поступят на счет ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, нападение произошло в начале апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъяренные собаки. Было возбуждено дело, позже по требованию прокуратуры его закрыли, однако окружной суд 17 мая отменил это постановление.

Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр": 11-летний школьник в результате нападения на него стаи получил травмы руки. Третий налет произошел в Надыме в конце месяца.

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18.05.2018 09:25 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
11:25 Екб


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Мэрия Салехарда заплатит пострадавшему от нападения собак мальчику 300 тысяч рублей
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