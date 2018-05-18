Волкер: В Донбассе в основном живут русские

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Донбассе в основном живут русские. Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть: местное население в Донбассе - это в основном этнические русские, которые говорят по-русски", - признал он.

Однако Волкер снова потребовал от России "вывести войска". По его мнению, это будет лучшая помощь Донбассу. Ответственность за продолжение войны он по привычке возложил на Москву.

"Для России было бы лучше, если бы они позволили Украине забрать назад ее территорию после имплементации Минских соглашений, на которые она и так согласилась", - сказал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на днях Волкер заявил, что ДНР и ЛНР на Украине не место.