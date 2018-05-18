Губернатор Тюменской области утвердил 2 млн на театральное искусство

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума регионального правительства утвердил перечень грантов в области театрального искусства на 2018 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Деньги пойдут на творческие театральные проекты региона, в частности - на постановку спектаклей по произведениям современной драматургии, для детской аудитории, спектаклей, основанных на произведениях русской или зарубежной классики, постановку моноспектаклей, спектаклей в любительском театре. Общая сумма грантов составит 2 млн руб.

Также на заседании президиума утверждена и обновленная региональная целевая программа по формированию ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний.