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от издателя  |  комментариев: 3


В Гааге признали Крым российским? Одной из основных новостей, активно освещаемых последние несколько дней киевскими СМИ, стало решение Гаагского арбитража, вынесенное по "крымским" искам 18 украинских компаний. Из-за проводимой судом политики конфиденциальности мы пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно решила Гаага, но западные медиа утверждают, что арбитраж признал правоту истцов и дал добро на взыскание с России 159 млн долларов. Украинские компании вместе с Гаагским арбитражем в ходе разбирательств и так уже косвенно признали российскую принадлежность Крыма. Любые же попытки взыскания будут свидетельствовать о том, что Крым признан российским окончательно и безвозвратно.
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Новости
18.05.2018 09:17 Мск (11:17 Екб)
политика | За рубежом
Мексика направила ноту протеста США из-за Трампа, назвавшего мигрантов "животными"
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Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

Слова президент США Дональда Трампа, назвавшего нелегальных мигрантов в Штатах "животными", вызвали протест со стороны МИД Мексики.
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Внешнеполитическое ведомство направил ноту протеста властям Соединенных Штатов, говорится в сообщении мексиканского МИДа.

Мексиканские дипломаты особо подчеркнули, что утверждения президента США абсолютно неприемлемы, а также что слова Трампа противоречат принципам уважения человеческого достоинства и вредят отношениям двух стран.

Слова Дональда Трампа, вызвавшие протест со стороны МИД Мексики, прозвучали в среду на встрече с чиновниками в Белом доме. Дискуссия была посвящена вопросам иммиграционного законодательства. Говоря о нелегальных мигрантах, относящихся к криминальным группировкам, Трамп назвал их "животными", передает РБК.

Эти слова Трампа вызвали большой резонанс в американских СМИ. После чего пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что речь не шла о всех мигрантах без исключения. Сам президент США сказал, что имел полное право говорить в таком ключе о криминальных элементах в среде мигрантов. Как пояснил Трамп, он имел в виду членов банды MS-13, известной массовыми убийствами и жестокими расправами над противниками.

Напомним, в начале января Трамп назвал несколько стран, откуда в США приезжают мигранты, "вонючими дырами". Такое заявление было подвергнуто осуждению правительством Гаити и охарактеризовано как "стереотипное". Позднее Трамп признал, что выбрал "жесткие слова".

Другие новости по темам: мексика, дональд трамп, мигранты, животные
18.05.2018 09:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:17 Екб


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Мексика направила ноту протеста США из-за Трампа, назвавшего мигрантов "животными"
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