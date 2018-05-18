Мексика направила ноту протеста США из-за Трампа, назвавшего мигрантов "животными"

Слова президент США Дональда Трампа, назвавшего нелегальных мигрантов в Штатах "животными", вызвали протест со стороны МИД Мексики.

Внешнеполитическое ведомство направил ноту протеста властям Соединенных Штатов, говорится в сообщении мексиканского МИДа.

Мексиканские дипломаты особо подчеркнули, что утверждения президента США абсолютно неприемлемы, а также что слова Трампа противоречат принципам уважения человеческого достоинства и вредят отношениям двух стран.

Слова Дональда Трампа, вызвавшие протест со стороны МИД Мексики, прозвучали в среду на встрече с чиновниками в Белом доме. Дискуссия была посвящена вопросам иммиграционного законодательства. Говоря о нелегальных мигрантах, относящихся к криминальным группировкам, Трамп назвал их "животными", передает РБК.

Эти слова Трампа вызвали большой резонанс в американских СМИ. После чего пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что речь не шла о всех мигрантах без исключения. Сам президент США сказал, что имел полное право говорить в таком ключе о криминальных элементах в среде мигрантов. Как пояснил Трамп, он имел в виду членов банды MS-13, известной массовыми убийствами и жестокими расправами над противниками.

Напомним, в начале января Трамп назвал несколько стран, откуда в США приезжают мигранты, "вонючими дырами". Такое заявление было подвергнуто осуждению правительством Гаити и охарактеризовано как "стереотипное". Позднее Трамп признал, что выбрал "жесткие слова".