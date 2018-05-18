Определены финалисты международного конкурса на проект нового концертного зала Свердловской филармонии

в этот день
18.05.18
11:12
В Екб.13:12
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Общественники Екатеринбурга взволнованы из-за планов убрать памятник Ленину
СМИ: Губернатор Тюменской области может стать министром строительства
Главное
Упавший в Ставрополье вертолет Ми-2 пытались закопать и скрыть факт аварии

Тема дня
Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


В Гааге признали Крым российским? Одной из основных новостей, активно освещаемых последние несколько дней киевскими СМИ, стало решение Гаагского арбитража, вынесенное по "крымским" искам 18 украинских компаний. Из-за проводимой судом политики конфиденциальности мы пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно решила Гаага, но западные медиа утверждают, что арбитраж признал правоту истцов и дал добро на взыскание с России 159 млн долларов. Украинские компании вместе с Гаагским арбитражем в ходе разбирательств и так уже косвенно признали российскую принадлежность Крыма. Любые же попытки взыскания будут свидетельствовать о том, что Крым признан российским окончательно и безвозвратно.
18.05.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 826

Определены финалисты международного конкурса на проект нового концертного зала Свердловской филармонии
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

свердловская филармония (2011) | Фото:яндекс

Завершен первый этап открытого международного конкурса на разработку архитектурно-худежественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии.
Читайте также:

По результатам квалификационного отбора были определены 10 финалистов. Ими стали Ассоциация архитекторов "Екатеринбург +" (Россия), Atelier Jankovic de Thy (Франция), Robert Gutowski Architects (Венгрия), MAD Architects Limited (Китай), Fuksas Architecture SRL (Италия), Alvisi Kirimoto Partners S.R.L. (Италия), Valentiny hvp Architects (Франция), Archea Associati srl (Италия), Zaha Hadid Architects (Великобритания), gmp International GmbH (Германия). Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Заседание конкурсной комиссии провел заместитель губернатора области Павел Креков, а также в работе комиссии приняли участие министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, главный архитектор области Владимир Вениаминов, председатель архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга Михаил Вяткин и другие члены жюри.

Всего на конкурс поступило 47 заявок и портфолио от ведущих зарубежных и российских архитектурных бюро. Шесть из них не прошли отбор, так как не соответствовали требованиям конкурса.

"Строительство концертного зала большой вместимости для Екатеринбурга – уникальная проектная задача. Дело в том, что к залу, предназначенному для живого исполнения камерной музыки, есть особые требования. В мире мало специалистов, которые проектируют высококлассные залы, рассчитанные на живое воспроизведение оркестровой музыки. Наш конкурс призван привлечь таких экспертов. Поэтому жюри не рассматривало индивидуальные заявки, а учитывало только материалы от проектных консорциумов, состоящих из архитекторов и акустиков. Проектное решение должно соответствовать функционалу, чтобы будущий зал давал высокое качество звучания", – прокомментировал Владимир Вениаминов.

На втором этапе конкурса десять финалистов должны будут разработать проектные предложения в соответствии с техническим заданием. Второй этап продлится с 30 апреля до 30 июля 2018 года. В ходе финального заседания жюри определит тройку призеров.

Премиальный фонд конкурса составил 10 млн руб. Ожидается, что победитель получит 7 млн руб., за второе место присудят 2 млн руб., третье место – 1 млн руб.

Напомним, что конкурс организован по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и при содействии Благотворительного фонда поддержки Уральского академического филармонического оркестра.

Другие новости по темам: филармония, конкурс, Павел Креков, новый концертный зал, финалисты, Михаил Волков, Владимир Вениаминов, Михаил Вяткин, Евгений Куйвашев
18.05.2018 09:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.05.2018 11:37 Мск
Свердловское правительство выделит 300 млн на новый акустический зал филармонии

Ранее 05.04.2018 13:52 Мск
Стартовал конкурс на проект нового концертного зала для Свердловской филармонии

Ранее 02.03.2018 16:14 Мск
Куйвашев объявил международный конкурс на проект нового здания cвердловской филармонии








Добавить комментарий:

Определены финалисты международного конкурса на проект нового концертного зала Свердловской филармонии
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+