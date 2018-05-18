Определены финалисты международного конкурса на проект нового концертного зала Свердловской филармонии

Завершен первый этап открытого международного конкурса на разработку архитектурно-худежественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии.

По результатам квалификационного отбора были определены 10 финалистов. Ими стали Ассоциация архитекторов "Екатеринбург +" (Россия), Atelier Jankovic de Thy (Франция), Robert Gutowski Architects (Венгрия), MAD Architects Limited (Китай), Fuksas Architecture SRL (Италия), Alvisi Kirimoto Partners S.R.L. (Италия), Valentiny hvp Architects (Франция), Archea Associati srl (Италия), Zaha Hadid Architects (Великобритания), gmp International GmbH (Германия). Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Заседание конкурсной комиссии провел заместитель губернатора области Павел Креков, а также в работе комиссии приняли участие министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, главный архитектор области Владимир Вениаминов, председатель архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга Михаил Вяткин и другие члены жюри.

Всего на конкурс поступило 47 заявок и портфолио от ведущих зарубежных и российских архитектурных бюро. Шесть из них не прошли отбор, так как не соответствовали требованиям конкурса.

"Строительство концертного зала большой вместимости для Екатеринбурга – уникальная проектная задача. Дело в том, что к залу, предназначенному для живого исполнения камерной музыки, есть особые требования. В мире мало специалистов, которые проектируют высококлассные залы, рассчитанные на живое воспроизведение оркестровой музыки. Наш конкурс призван привлечь таких экспертов. Поэтому жюри не рассматривало индивидуальные заявки, а учитывало только материалы от проектных консорциумов, состоящих из архитекторов и акустиков. Проектное решение должно соответствовать функционалу, чтобы будущий зал давал высокое качество звучания", – прокомментировал Владимир Вениаминов.

На втором этапе конкурса десять финалистов должны будут разработать проектные предложения в соответствии с техническим заданием. Второй этап продлится с 30 апреля до 30 июля 2018 года. В ходе финального заседания жюри определит тройку призеров.

Премиальный фонд конкурса составил 10 млн руб. Ожидается, что победитель получит 7 млн руб., за второе место присудят 2 млн руб., третье место – 1 млн руб.

Напомним, что конкурс организован по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и при содействии Благотворительного фонда поддержки Уральского академического филармонического оркестра.