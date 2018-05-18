СМИ: Китай готов пойти на уступки в торговой войне

Китай готов пойти на уступки в размере 200 млн долларов, чтобы предотвратить начало торговой войны с США. Такие сообщения со ссылкой на анонимные источники передают Bloomberg и Reuters после прошедшей в четверг встречи вице-премьера КНР Лю Хэ и президента США Дональда Трампа. Один из источников сообщил, что главным выгодополучателем от сделки станет корпорация "Боинг".

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Официальных комментариев по этому поводу пока нет, гонконгаская газета South China Morning Post передаёт, что переговоры продолжатся и сегодня. Сам Лю Хэ настаивает на том, чтобы разрешать споры с позиций равенства и взаимной выгоды.

Трамп напомнил о своих хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и предложил развивать сотрудничество в области энергетики, производства, сельского хозяйства, а также большего доступа на рынки друг друга. Однако не уточняется, как Белый дом намерен сочетать это со своими же решениями.

Кроме того, в четверг на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом американский президент раскритиковал КНР, заявив, что Поднебесная "грабила" Соединённые Штаты много лет. Кроме того, он предположил, что председатель КНР "влияет" на верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына.

При этом встреча Трампа и Лю не была в расписании Белого Дома или в анонсах Госдепартамента США по торговым переговорам.

Напомним, предыдущий раунд переговоров, состоявшийся в Китае, окончился безрезультатно.