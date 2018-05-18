Пермский Promobot расширит производство. Инвестором может стать Внешэкономбанк

Пермская компания Promobot готовится реализовать инвестпроект по расширению производственной базы. В качестве инвестора компания рассматривает Внешэкономбанк. Об этом председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков рассказал губернатору Пермского края Максиму Решетникову. На встрече они обсудили перспективы развития компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Алексей Южаков продемонстрировал главе региона последние разработки, в частности, новую функцию Промобота — инновационный микрофонный массив для распознавания речи. До получения международных патентных документов детали разработки держатся в секрете. Новинка позволит понимать роботам человеческую речь с высокой точностью.

Также глава Прикамья и председатель совета директоров Promobot обсудили инвестиционный проект компании, направленный на расширение производственной базы, а следственно, и рабочих мест.

"Наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет краю претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики не только Пермского края, но и страны, и мира. Мы видим, что компания подошла к определенному пределу, поэтому именно сейчас нужно сделать следующий шаг в развитии – расширить производство", — сказал губернатор.

Также глава региона отметил, что компания совместно с краевыми властями рассматривает сразу несколько вариантов размещения. По словам Максима Решетникова, в этом вопросе "важно найти не только площадку, но и особую среду, чтобы происходила постоянная интеграция технологий между пермскими разработчиками".

За последние три года компания серьезно выросла, и в настоящее время заказы принимаются на полгода вперед, сказал Южаков.

"Мы понимаем, что высокий спрос на нашу продукцию – это хорошо, но мы чувствуем потребность в увеличении объема производства для дальнейшего роста компании", — говорит Алексей Южаков.

Напомним, компания Promobot образована в 2015 г. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Штаб-квартира и производство находится в г. Перми, Пермский край.

Уже несколько сотен роботов Promobot работают в 17 странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, в таких компаниях как НПФ Сбербанка, Билайн, Музей современной истории России, Московский метрополитен, и способны увеличить финансовые показатели компаний, повысить качество сервиса и лояльность клиентов.