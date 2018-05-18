Глава "Ростеха": Россия нарастила экспорт вооружения в 2017 году вопреки санкциям

Россия, несмотря на санкции, нарастила экспорт вооружения в 2017 году. Об этом доложил глава Ростеха Сергей Чемезов президенту Владимиру Путину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"В 2017 году гособоронзаказ был полностью выполнен предприятиями госкорпорации. Объем экспортных поставок вооружений, несмотря на санкционное давление, продолжил рост и составил $13,4 млрд против $13,1 млрд в 2016 году", - сказал Чемезов.

В целом по России, с учетом других участников военно-технического сотрудничества, объем составляет более 15 млрд, добавил Чемезов. По его словам, гособоронзаказ практически выполнен на 98%, "этот показатель тоже выше по сравнению с тем, что было в прошлом году".

Как заявил в марте помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин, Россия, несмотря на усиливающееся санкционное давление, перевыполнила план по экспорту оружия в 2017 году.