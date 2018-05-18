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18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


В Гааге признали Крым российским? Одной из основных новостей, активно освещаемых последние несколько дней киевскими СМИ, стало решение Гаагского арбитража, вынесенное по "крымским" искам 18 украинских компаний. Из-за проводимой судом политики конфиденциальности мы пока не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно решила Гаага, но западные медиа утверждают, что арбитраж признал правоту истцов и дал добро на взыскание с России 159 млн долларов. Украинские компании вместе с Гаагским арбитражем в ходе разбирательств и так уже косвенно признали российскую принадлежность Крыма. Любые же попытки взыскания будут свидетельствовать о том, что Крым признан российским окончательно и безвозвратно.
18.05.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
18.05.2018 09:01 Мск (11:01 Екб)
армия и ВПК | В России
Глава "Ростеха": Россия нарастила экспорт вооружения в 2017 году вопреки санкциям
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Владимир Путин, Сергей Чемезов (2018) | Фото: kremlin.ru

Россия, несмотря на санкции, нарастила экспорт вооружения в 2017 году. Об этом доложил глава Ростеха Сергей Чемезов президенту Владимиру Путину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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"В 2017 году гособоронзаказ был полностью выполнен предприятиями госкорпорации. Объем экспортных поставок вооружений, несмотря на санкционное давление, продолжил рост и составил $13,4 млрд против $13,1 млрд в 2016 году", - сказал Чемезов.

Владимир Путин, Сергей Чемезов(2018)|Фото: kremlin.ru

В целом по России, с учетом других участников военно-технического сотрудничества, объем составляет более 15 млрд, добавил Чемезов. По его словам, гособоронзаказ практически выполнен на 98%, "этот показатель тоже выше по сравнению с тем, что было в прошлом году".

Владимир Путин, Сергей Чемезов(2018)|Фото: kremlin.ru

Сергей Чемезов(2018)|Фото: kremlin.ru

Как заявил в марте помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин, Россия, несмотря на усиливающееся санкционное давление, перевыполнила план по экспорту оружия в 2017 году.

Другие новости по темам: сергей чемезов, ростех, владимир путин, экспорт вооружения
18.05.2018 09:01 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:01 Екб


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Глава "Ростеха": Россия нарастила экспорт вооружения в 2017 году вопреки санкциям
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