В ДТП в центре Кургана пострадала 17-летняя девушка

В центре Кургана столкнулись "Тойота Камри" и "ВАЗ".

ДТП произошло 17 мая в 21.45 у дома №83 на улице Коли Мяготина возле "Дома быта", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

30-летний водитель на "Камри" поворачивал налево на Зорге со стороны "Детского мира" и врезался в "ВАЗ" под управлением 20-летнего молодого человека.

"В результате ДТП водитель "ВАЗ" получил телесные повреждения, от госпитализации отказался. Пассажирка отечественной машины - 17-летняя девушка - получила телесные повреждения, госпитализирована во вторую городскую больницу Кургана", - добавили в ГИБДД.