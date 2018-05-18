В Липецке мужчину убило молнией

Накануне вечером в Липецке произошла трагедия. Двое рабочих находились на крыше строящегося дома. В этот момент в них ударила молния. Один из них получили серьезные травмы и погиб на месте. Второго с травмами доставили в медицинское учреждение,

Как сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) по Липецкой области, известно, что двое мужчин являлись рабочими строительной организации, в момент грозы они заканчивали выполнять монтажные работы на строящемся объекте.

В данный момент на месте трагедии работают следователи, по факту гибели человека начата доследственная проверка. Накануне до трагедии региональный МЧС предупредил, что в области ожидается гроза с сильным ветром.