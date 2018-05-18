"Преступники еще на свободе". Дело о нападении на главреда "Областной газеты" передано в СКР

Прокуратура изъяла из полиции уголовное дело о нападении на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина и передала его в следственный комитет. Как сообщил на своей странице в Facebook сам журналист, в постановлении указано, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Но радоваться пока рано. Преступники ещё на свободе. Очень надеюсь, что смогу добавить к списку благодарностей правоохранительные органы Российской Федерации", - пишет Полянин.

Напомним, что 12 апреля Дмитрий Полянин был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам журналист считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании.