На северо-западе Челябинска откроется офис МФЦ

В Челябинске построят еще один многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Новый офис появится на пересечении Университетской набережной и улицы Академика Макеева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Здесь же разместится отдел регистрации транспортных средств ГИБДД.

В настоящий момент документация прошла все необходимые согласования и экспертизы. Теперь необходимо определить организацию, которая построит здание. Ориентировочный срок окончания строительства — конец 2018 года.

На эти цели выделено 60 млн рублей.