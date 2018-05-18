В новом перинатальном центре в Южно-Сахалинске вновь обвалился потолок

В новом перинатальном центре в Южно-Сахалинске снова обвалилась часть подвесного потолка.

Причиной обрушения стал засор трубы канализации, которая проложена на втором этаже над подвесными потолком, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

В конце апреля похожий случай произошел в помещении ординаторской.

Также сообщается, что за несколько дней до этого во время инспекционной поездки активистов ОНФ в перинатальный центр на главу местного ОНФ с потолка упал провод.

После инцидентов в перинатальном центре провели полное обследование всех потолочных креплений, уточняется, что проблем с конструкциями выявлено не было.

Областной перинатальный центр был открыт в апреле, стоимость строительства составила четыре миллиарда рублей.