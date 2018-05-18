В Тюмени выберут главу Союза биатлонистов России

В Тюмени сегодня пройдет отчетно-выборная конференция, на которой станет известно имя нового главы Союза биатлонистов России.

В числе кандидатов – четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров и член правления союза Дмитрий Алексашин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СБР.

Конференция состоится в "Жемчужине Сибири".