СМИ: главный тренер "Урала" Александр Тарханов попал в больницу и может покинуть свой пост

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов в ближайшее время может покинуть свой пост. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в нескольких спортивных СМИ.

Утверждается, что новым наставником уральцев станет Дмитрий Парфенов из "Тосно". Однако сам Тарханов заявил, что ему ничего об этом не известно.

"Ничего такого я не слышал. Сегодня только разговаривал с президентом клуба Григорием Ивановым. Он мне ничего не сказал. Так что все у нас пока без изменений. Вообще я сейчас в больнице. Готовлюсь к операции. На тренировке повредил ахилл", - приводит слова главного тренера "Урала" "Спорт-Экспресс".

Напомним, чемпионат России 2017/18 завершился в минувшие выходные. "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице. Российская футбольная Премьер-лига, подводя итоги сезона, отметила сразу двух игроков екатеринбургского клуба. Их признали "самыми незаменимыми".