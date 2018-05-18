Товарооборот между Челябинской областью и Узбекистаном вырос на 76%

Товарооборот Челябинской области и Узбекистана в 2017 году вырос на 76% - до 291 млн долларов. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на бизнес-форуме в Ташкенте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Потенциал сотрудничества не исчерпан. Уверен, что визит нашей делегации и деловой форум придадут позитивный импульс развитию двусторонних отношений", - считает Борис Дубровский.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отаржонов отметил заинтересованность в южноуральской продукции предприятий металлургии, машиностроения и приборостроения, а также предложил в ходе дальнейшей работы обсудить возможность создания совместного предприятия в области текстильной промышленности.

Также губернатор принял участие в открытии торгового дома Челябинской области в Ташкенте.