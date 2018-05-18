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Депутатская комиссия по дорогам проконтролировала расходы на ремонт пермских дорог
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Временная комиссия по дорогам, Анатолий Дашкевич, Пермь (2018) | Фото: Дума Перми

В Перми состоялось заседание временной комиссии, контролирующей расходы на ремонт, строительство дорог и благоустройство города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской городской думы.

На ремонт дорог потрачены большие деньги – около 2 млрд руб. федеральных средств, рассказал председатель временной комиссии по дорогам, депутат Владимир Плотников. По его словам, выявлены недостатки на дорогах, которые находятся на гарантии.

"Проблемы – колейность, трещины, провалившиеся люки. Подрядчикам нужно в ближайшее время выполнить гарантийные обязательства и устранить недостатки. Задача временной комиссии контролировать работы и расходование средств в дорожной отрасли, чтобы наш город становился лучше, дороги – надежнее, а бюджетные средства расходовались разумно и экономно", - отметил Владимир Плотников.

Заместитель главы администрации города Перми - начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич сообщил, что по условиям контрактов, после того, как дороги отремонтированы, устанавливается трехлетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик за свой счет устраняет все дефекты.

Проведены гарантийные обследования 35 дорожных объектов, отремонтированных в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2016 и 2017 год. На 17 объектах обнаружены дефекты. Устранить замечания подрядчик обязан до 1 июня 2018 г.

Также Анатолий Дашкевич представил доклад о реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2016-2018 г. в Перми, который решает несколько задач: обеспечивает необходимый уровень безопасности дорожного движения, сокращает участки концентрации ДТП на дорожной сети, приводит дорожную сеть в нормативное состояние и повышает уровень удовлетворенности граждан состоянием дорог.

Временная комиссия по дорогам, Анатолий Дашкевич, Пермь(2018)|Фото: Дума Перми

По словам Анатолия Дашкевича, в период с 2016 по 2018 год общий объем финансирования на реализацию приоритетного проекта составил 1 млрд 450 млн руб., общая площадь ремонта более 1 млн 250 тыс. кв. м. Он отметил, что список объектов ремонта формируется так, чтобы ремонтировать целые транспортные узлы, а не выхватывать локальные объекты.

В 2018 году будет отремонтирована автодорога "Переход Стаханова-Ива", что включает в себя ремонт проезжей части, шумозащитных экранов, придорожных газонов. Также будут отремонтированы ул. Екатерининская, ул. Космонавта Леонова, ул. Налимихинская, Южная дамба.

Член временной комиссии Александр Филиппов представил доклад, где указал на недочеты, которые депутаты выявили в ходе личных выездов в разные районы города Перми. Было акцентировано внимание на продольные и поперечные трещины, просадку люков колодцев выше допустимого уровня, колейность, ямы.

"Традиционно разделяемся с членами временной комиссии проезжаем по гарантийным объектам, по районам, когда речь идет об уборке. Понятно, что есть инструментальный контроль администрации, а мы смотрим как потребители, потому что сами автомобилисты. Проезжаем, смотрим насколько комфортно передвигаться, насколько дорога соответствует всем необходимым свойствам. Ситуация неплохая, за последние годы улучшилось качество ремонта, в том числе, потому что мы активно обращаем внимание на своевременность проведения конкурсов и аукционов. Но есть вещи, которые вызывают опасения, и являются результатом нарушения технологии. Сегодня мы эти моменты обсудили. Временная комиссия будет отслеживать выполнение гарантийных обязательств по восстановлению нормативного состояния автомобильных дорог, отремонтированных в 2016-2017 годах", - резюмировал депутат Александр Филиппов.

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18.05.2018 11:13 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:13 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 09:30 Мск
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Депутатская комиссия по дорогам проконтролировала расходы на ремонт пермских дорог
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