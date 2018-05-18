В Коркино и Томино пройдут общественные слушания по проблемам экологии при рекультивации разреза

18 мая в Коркино и Томино Челябинской области пройдут сразу два мероприятия, посвященных оценке воздействия на окружающую среду отходов с производственной площадки Томинского горно-обогатительного комбината (ТГОК). На общественных слушаниях предполагается получить оценку населения по проектам, которые "Русская медная компания" (РМК) собирается реализовать в ходе строительства и эксплуатации Томинского ГОКа, передает корреспондент Накануне.RU.

Утром в пятницу в ДК "Горняк" в Коркино публика и активисты, а также представители РМК в очередной раз соберутся, чтобы обсудить материалы по оценке воздействия на окружающую среду в рамках проекта "Ликвидации отработанной выработки угольного разреза "Коркинский". Проще говоря, обсуждаться будут риски при реализации планов РМК по засыпке глубочайшего в Евразии угольного карьера отработанной породой с будущего ТГОКа.

Во второй половине дня в пятницу в Томинской школе пройдут слушания по проектной документации "Цеха производства закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики" и по проекту цеха транспортирования закладочного материала. Активисты движения "Стоп-ГОК" на этих двух площадках заявились для выступления. "Посмотрим, заявки на выступление мы подали еще до 15 мая, получим ли слово? Вы же знаете, как проводятся такие слушания", - заявил лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец.

Между тем, буквально 17 мая эксперт компании-оператора проекта "Томинский ГОК", начальник отдела охраны окружающей среды Наталья Хохрякова в офисе экологического движения "Время Че" представила собравшимся некоторые расчеты по проекту пульпровода с площадки производства ТГОКа до Коркинского разреза.

По сегодняшним планам из отходов производства, так называемых "хвостов", теперь будет изготавливаться закладочный материал, которым и будет засыпаться угольный разрез. В проекте произошло уменьшение площади, которую будет эксплуатировать компания-оператор, за счет отказа от хвостохранилища и замены его на пруд-накопитель. Магистральный пульпопровод длиной в 14 км от площадки ГОКа до разреза будет построен в надземном исполнении за исключением мест, где пересекает автодороги или железнодорожные пути – в таких местах магистраль "уйдет" под землю.

"Диаметр труб составляет 72 см, они пойдут на расстоянии 35 см от уровня земли. Для предотвращения аварийных ситуаций по всей длине пульпопровода устанавливаются датчики давления и счетчики расхода пульпы", - объяснила процесс функционирования этого сооружения Хохрякова.

Следует заметить, что именно эта технология и предложенный способ утилизации отходов в Коркинском разрезе вызывают резкую критику как активистов, так и некоторых экспертов. Отдельные жители Коркино выходили к местной администрации с плакатами, на которых написано "Коркинцев хотят похоронить заживо!", протестуя тем самым против планов РМК и чиновников. Нет сомнения, что и на сегодняшних слушаниях не все пройдет гладко.