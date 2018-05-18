Турчак не нашел нарушений на праймериз в Екатеринбурге

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на встрече с журналистами заявил, что руководство "ЕР" не обнаружило значительных нарушений при проведении праймериз по отбору кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга. Он напомнил о праве президиума генсовета вмешаться в проведение предварительного голосования в регионе.

"Ещё раз хочу подтвердить, что в случае, если мы увидим, что там процедура идет в разрез с открытой процедурой, которую мы применили, нужно понимать, что у президиума генсовета есть право эти итоги снести и принять решение отдельным решением президиума", - цитирует Турчака ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге "единороссы" устроили демарш против чиновников мэрии и первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Руководители местных отделений и участники предварительного голосования "Единой России" потребовали роспуска оргкомитета праймериз, они сообщили о многочисленных попытках чиновников повлиять на итоги предварительного партийного голосования, чтобы поставить на ключевые посты в думе "ручных" депутатов.