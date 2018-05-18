Тюменский подрядчик крымского моста хочет получить контракт на строительство переправы Широтного хода

Компания "Мостострой-11" будет бороться за контракт на строительство моста через Обь Северного широтного хода. Об этом заявил гендиректор строительной организации Николай Руссу.

По его словам, подрядчик не определен, но конкурентов у компании сегодня нет.

"В нормальном понимании этого слова, у нас нет конкурентов, имею в виду по компетенции, возможности, технической вооруженности, наличию опыта работы и персонала. Концедент - это тот, кто инвестирует в строительство - внутренними торгами будет определять подрядчика. И мы надеемся, что здесь наша компетенция, ценовая политика удовлетворят заказчика, и нас привлекут к работе", - цитирует Руссу "Север-пресс".

Если концедент выберет подрядчиком "Мостострой-11", то компании привлечет к строительству моста через Обь около тысячи специалистов, рассказал Руссу. Вероятно, это будут те же люди, что планировали и строили мост через Керченский пролив".

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, и.о. министра транспорта Максим Соколов и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров 11 мая заложили капсулу на месте строительства моста через Обь.