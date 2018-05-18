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Просвещение отдельно, наука отдельно. Зачем разделили Минобрнауки? Министерства образования и науки больше нет. Владимир Путин по рекомендации Дмитрия Медведева разделил главное образовательное ведомство страны на две части: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе – за развитие науки, инноваций и деятельность вузов.
17.05.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Точка невозврата: кто в Екатеринбурге развязал "войну за думу"? Встряска последних дней на политическом поле Екатеринбурга, связанная с выборами в гордуму, еще будет аукаться, как минимум, до осени этого года, когда 9 сентября пройдут выборы депутатов представительного органа областной столицы. Точка невозврата пройдена, слишком далеко зашел конфликт, в который втянуты депутаты думы Екатеринбурга, функционеры "Единой России" разного уровня и администрация губернатора региона.
17.05.2018
политика ;
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Новости
18.05.2018 08:07 Мск (10:07 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
Тюменский подрядчик крымского моста хочет получить контракт на строительство переправы Широтного хода
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Николай Руссу, депутат Тюменской городской думы (2018) | Фото: Накануне.RU

Компания "Мостострой-11" будет бороться за контракт на строительство моста через Обь Северного широтного хода. Об этом заявил гендиректор строительной организации Николай Руссу.

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По его словам, подрядчик не определен, но конкурентов у компании сегодня нет.

"В нормальном понимании этого слова, у нас нет конкурентов, имею в виду по компетенции, возможности, технической вооруженности, наличию опыта работы и персонала. Концедент - это тот, кто инвестирует в строительство - внутренними торгами будет определять подрядчика. И мы надеемся, что здесь наша компетенция, ценовая политика удовлетворят заказчика, и нас привлекут к работе", - цитирует Руссу "Север-пресс".

Если концедент выберет подрядчиком "Мостострой-11", то компании привлечет к строительству моста через Обь около тысячи специалистов, рассказал Руссу. Вероятно, это будут те же люди, что планировали и строили мост через Керченский пролив".

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, и.о. министра транспорта Максим Соколов и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров 11 мая заложили капсулу на месте строительства моста через Обь.

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18.05.2018 08:07 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб


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Тюменский подрядчик крымского моста хочет получить контракт на строительство переправы Широтного хода
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