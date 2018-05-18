В Челябинске суд оставил без изменения приговор поджигателю сена

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении южноуральца, которого ранее осудили за умышленное уничтожение чужого имущества.

Ранее Уйский районный суд дал мужчине 1 год и 9 месяцев колонии общего режима за поджог сена, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В декабре прошлого года ночью злоумышленник из-за личной неприязни к пенсионеру совершил поджог заготовленных им на зиму для поголовья крупного рогатого скота 40 рулонов сена весом 350 кг каждый. Причиненный ущерб составил 40 тыс. рублей.

Не согласившись с обвинительным приговором, сторона защиты просила оправдать мужчину, однако вышестоящий суд оставил приговор без изменения.