Сотрудников "Евраза" в Нижнем Тагиле осудили по делу о травмировании рабочих

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор двум сотрудникам ООО "ЕвразЭнергоТранс" по делу о травмировании рабочих по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Происшествие случилось 18 мая 2017 года в цехе сетей и подстанций НТМК ООО "ЕвразЭнергоТранс" в Нижнем Тагиле: исполняющий обязанности начальника производственного участка и электромонтер не провели инструктаж по правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок, а именно, не объяснили рабочим, что входит в их работу. При этом и.о. начальника ушел с места производства работ и не контролировал процесс.

В результате чего, один из членов бригады стал протирать изолятор и задел провод, находящийся под напряжением. Произошел пробой воздушного промежутка, образовалась вольтовая дуга, вследствие воздействия которой два электромонтера получили травмы различной степени тяжести.

"Один из них получил ожоги вольтовой дуги спины, груди, живота, левой верхней конечности. Указанные повреждения относятся к вреду здоровью, опасному для жизни человека, создающему непосредственно угрозу для жизни, в связи с чем квалифицированы как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подсудимые признали свою вину. Суд назначил каждому из них наказание в виде одного года ограничения свободы.