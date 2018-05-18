На южноуральский инвестиционный форум не посчитали нужным приехать даже хозяева мероприятия

17 мая в Челябинске на ледовой арене "Трактор" начал работу южноуральский инвестиционный форум, заявленная продолжительность мероприятия – три дня. Отличительной особенностью события стало то, что на него не смогли приехать не только губернатор Борис Дубровский или ответственный за привлечение инвестиций вице-губернатор Руслан Гаттаров, но даже хоть сколько-нибудь значимые сотрудники аппарата или администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках форума работают три специализированные выставки – "Бизнес", "Транспорт", "Безопасность.IT". Открывали мероприятие министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик, председатель комитета по экономике Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров и замминистра экономического развития региона Дмитрий Стекачев. Каждый из перечисленных сказал буквально пару ритуальных фраз о необходимости привлечения инвесторов на Южный Урал, после чего форум открылся.

Ни одного из профильных заместителей губернатора или министров, отвечающих за взаимодействие с бизнесом (например, вице-губернатора Руслана Гаттарова или заявленного министра экономического развития Сергея Смольникова) на мероприятии не было. Стоит ли говорить о громко заявленных якобы кураторах форума из Москвы, а среди них перечислялись Юрий Неелов (председатель комитета Совета Федерации по экономической политике), Евгений Москвичев (председатель комитета по транспорту Госдумы РФ) и даже и.о. министра экономического развития страны Максим Орешкин, которые вряд ли вообще догадывались об открытии форума в Челябинске?

Стоит заметить, что ровно в эти дни губернатор области Борис Дубровский находится с официальным визитом в Узбекистане, в частности, проводил ряд встреч с местными чиновниками, встречался с мэром (хокимом) Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. По сообщениям пресс-службы губернатора, обсуждались в том числе опыт проведения саммитов ШОС и БРИКС в Ташкенте, которые город принимал в 2016 г. и которые Челябинску предстоит принимать в 2020 г.

Кстати, в составе делегации в Узбекистане работал и вице-губернатор Руслан Гаттаров, который, выходит, физически не мог присутствовать и участвовать в работе "родного" инвестфорума.

Очевидно, что до конца рабочей недели южноуральские чиновники так и не смогут появиться на полях проходящего в Челябинске "инвестиционного форума", а уже на будущей неделе делегация Челябинской области, скорее всего, во главе с губернатором отправляется на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), стартующий 24 мая.

Между тем официальные статистические данные по привлечению инвестиций в Челябинскую область оставляют желать лучшего. Так, согласно данным территориального органа Росстата, инвестиции в основной капитал в 2017 г. по отношению к году предыдущему не превысили 1%, что, разумеется, может рассматриваться как статистическая погрешность, а то и просто некие манипуляции с цифровыми показателями для улучшения общей картины. Замерли показатели практически на всех базовых направлениях – от роста промышленности и ввода в строй жилья до показателей роста оборота розничной торговли в регионе (согласно выкладкам статистиков – не более 3,6%).

"Сельское хозяйство, довольно комично объявленное губернатором Дубровским новым "локомотивом роста" региональной экономики, падает уже сейчас: за январь-март 2018 г. – 96,4% к соответствующему периоду прошлого года. Ничего удивительного в этом нет, так как настоящего развития здесь и не было, а "бумажные" показатели удалось временно улучшить благодаря "антисанкциям": местная продукция, не лучшего качества, стала более востребованной, а цены на нее выросли", – комментирует ситуацию политолог Александр Подопригора, подкрепляя мнение еще более свежими данными.

По его словам, если индекс промышленного производства в январе текущего года был объявлен (зафиксирован) на уровне 114% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то в феврале этот показатель снизился до 105,5%, а в марте стал равен 100%.

"Вектор движения понятен", – подытоживает Подопригора.