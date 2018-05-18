ЦБ отозвал лицензию у банка "Акцент"

ЦБ РФ с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у оренбургского банка "Акцент", сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение было принято ЦБ в связи с тем, что банк использовал крайне рискованную бизнес-модель, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

Проведенная по требованию регулятора оценка кредитного риска выявила "существенное снижение размера собственных средств банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков". "При этом кредитной организацией осуществлялись "схемные" операции с участием собственников, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности", - сообщили в ЦБ.

Помимо этого в деятельности банка были установлены многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ "в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По приказу ЦБ в банке назначена временная администрация.

Банк "Акцент" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая 2018 года "Акцент" занимал 465 место в банковской системе.