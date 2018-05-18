Власти южноуральского города не хотят давать сиротам законное жилье

Власти Кыштыма не торопились давать сироте положенное по закону жилье.

Прокуратурой города проведена проверка по обращению местной жительницы о защите жилищных прав - она является сиротой, так как ее родители были лишены родительских прав, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Девушка включена в список граждан, имеющих право на обеспечение жилым помещением, однако по достижении 18-летнего возраста администрация Кыштыма не обеспечила ее квартирой.

В связи с нарушениями жилищных прав сироты прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора, исполнение которого поставлено на контроль.