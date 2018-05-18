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17.05.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Точка невозврата: кто в Екатеринбурге развязал "войну за думу"? Встряска последних дней на политическом поле Екатеринбурга, связанная с выборами в гордуму, еще будет аукаться, как минимум, до осени этого года, когда 9 сентября пройдут выборы депутатов представительного органа областной столицы. Точка невозврата пройдена, слишком далеко зашел конфликт, в который втянуты депутаты думы Екатеринбурга, функционеры "Единой России" разного уровня и администрация губернатора региона.
17.05.2018
политика ;
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Новости
18.05.2018 08:02 Мск (10:02 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске краевед пожаловался в прокуратуру на летнее кафе у исторического здания на Кировке
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летнее кафе на Кировке, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/arhistrazh

Краевед Юрий Латышев просит прокуратуру Центрального района Челябинска разобраться с летним кафе, которое возводится около объекта культурного наследия на Кировке.
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"16 мая 2018 г. около здания по ул. Кирова, 82 (выявленный объект культурного наследия) началось сооружение летней террасы бургерной "The Тёлки". При этом были повреждены фасады здания. Фактически это является изменением внешнего облика выявленного объекта культурного наследия и нарушением статей 33 и 47 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", - говорится в обращении.

Краевед обращает внимание, что дизайн-проект летней террасы был согласован только директором МАУ "Кировка" и не согласован госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

летнее кафе на Кировке, Челябинск,(2018)|Фото: vk.com/arhistrazh

"Согласование проекта сооружаемой террасы Поповой без согласования органом охраны может рассматриваться как превышение должностных обязанностей директором МАУ "Кировка", - считает он.

В связи с этим он просит прокуратуру отменить согласование о возведении террасы и добиться её демонтажа.

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18.05.2018 08:02 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:02 Екб


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В Челябинске краевед пожаловался в прокуратуру на летнее кафе у исторического здания на Кировке
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