В Челябинске краевед пожаловался в прокуратуру на летнее кафе у исторического здания на Кировке

Краевед Юрий Латышев просит прокуратуру Центрального района Челябинска разобраться с летним кафе, которое возводится около объекта культурного наследия на Кировке.

"16 мая 2018 г. около здания по ул. Кирова, 82 (выявленный объект культурного наследия) началось сооружение летней террасы бургерной "The Тёлки". При этом были повреждены фасады здания. Фактически это является изменением внешнего облика выявленного объекта культурного наследия и нарушением статей 33 и 47 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", - говорится в обращении.

Краевед обращает внимание, что дизайн-проект летней террасы был согласован только директором МАУ "Кировка" и не согласован госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

"Согласование проекта сооружаемой террасы Поповой без согласования органом охраны может рассматриваться как превышение должностных обязанностей директором МАУ "Кировка", - считает он.

В связи с этим он просит прокуратуру отменить согласование о возведении террасы и добиться её демонтажа.