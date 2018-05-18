В Югре назначили главврачей в больницы двух крупных городов

На заседании правительства Югры утверждено распоряжение о назначении главных врачей в двух больницах округа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры должен заключить в установленном порядке трудовые договоры с назначенными главврачами.